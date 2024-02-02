Два военных из Астраханской области убиты на Украине

02 февраля 2024, 15:24

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Азамат Бисенгалиев и Вячеслав Борденков погибли на Украине, сообщили власти двух районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 261 военного из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Даур Казиев стал 259-м уроженцем Астраханской области, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

О гибели Вячеслава Борденкова сообщила администрация Икрянинского района. Он погиб 14 ноября 2023 года, был похоронен 27 января в селе Оранжереи, сообщила администрация Икрянинского района в своем Telegram-канале.

21-летний контрактник Азамат Бисенгалиев погиб в военной операции на Украине, сообщил 27 января глава Харабалинского района Алексей Штонда в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 261 бойца из Астраханской области. Всего власти и силовики на 20.55 мск 3 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3334 военных с юга России, в том числе 1622 – из СКФО и 1712 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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