Объявление о повышении тарифа на проезд вызвало недовольство астраханцев

10 февраля 2024, 11:10

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С 12 февраля в Астрахани проезд в общественном транспорте составит 33 рубля, сообщили перевозчики. Местные жители, комментируя это объявление в соцсети, заявили, что стоимость проезда не соответствует уровню доходов астраханцев, и что качество транспортных услуг в городе остается ненадлежащим.

Как информировал "Кавказский узел", астраханцы ранее неоднократно жаловались на проблему с общественным транспортом. В часности, в начале сентября 2021 года перевозчики после очередного повышения цен на проезд заявили, что заниматься извозом невыгодно, и что многие водители уходят с маршрутов, несмотря даже на то, что в городе не хватает автобусов.

Пост о том, что в общественном транспорте Астрахани появилось объявление о подорожании проезда, был опубликован 9 февраля в паблике "Астрахань Online" в соцсети "ВКонтакте".

"С 12 февраля 2024 года стоимость проезда при безналичной оплате составит 33 рубля", – сказано в объявлении.

Эта запись в паблике " Астрахань Online", на который подписаны более 208 тысяч пользователей, на 11.10 мск набрал 78 отметок с реакцией пользователей и 43 комментария.

"На самом деле они работают не очень корректно, и зачастую автобусов очень мало на маршруте", – написал Андрей Нестеров.

"Андрей, да, сама с таким столкнулась, автобус по карте едет, а по факту на нем написано "в парк", – ответила ему Ольга Ткачева.

"Вы что 33 рубля за деньги считаете? Если вам не нравится, закажите такси, но я что-то сомневаюсь, что там вы меньше отдадите", – заявил Ярон Басин.

"Расскажи это тем, кто добирается на перекладных и каждый день тратит деньги на проезд. Не у всех есть возможность на такси ездить", – ответил ему пользователь с ником Аспирант Местный.

Пост о повышении проезда в общественном транспорте Астрахани был также опубликован 9 февраля в паблике "Типичная Астрахань", на который подписаны более 108 тысяч пользователей. На 11.10 мск эта запись набрала 25 отметок с реакцией пользователей и 18 комментариев.

"Банкоматы по городу позакрывали, наличные снять трудно. У этих водителей даже терминалов нет. Где ж людям наличку брать?" – задался вопросом пользователь с ником Екатерина Тут.

"Не понимаю почему такой дешевый проезд в Астрахани, предприниматели тратят тот же бензин, что и в крупных городах, покупают запчасти дороже, чем в крупных городах, продукты питания стоят, как и везде по всем супермаркетам по стране. Плюс минус одна цена. Пассажиров меньше, чем в крупных городах, а проезд дешевле. Считаю проезд не должен так сильно отличаться", – написал Aleksandr Chudin.

"Так зарплата в Астрахани меньше, чем в крупных городах", – ответила ему Юля Стахурская.

"Aleksandr, в Астрахани зарплаты в три раза меньше, чем в крупных городах", – также написала ему в ответ Анна Сафина.

На 11.10 мск на сайте администрации Астрахани нет комментариев относительно информации о повышении стоимости проезда в общественном транспорте.

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