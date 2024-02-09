Гуманитарная помощь из Карачаево-Черкесии отправлена в Палестину

09 февраля 2024, 13:00

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В Палестину отправлены продукты, одежда, палатки и 30 тонн муки, собранные в Карачаево-Черкесии, сообщили представители благотворительных фондов.

Как писал "Кавказский узел", к концу декабря 2023 года национальные общины из различных регионов России, в том числе из республик Северного Кавказа, собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для жителей Палестины.

В ноябре глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов сообщил, что в республике открываются пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины, и призвал местных жителей присоединиться к сбору. Инициатива нашла отклик у жителей республики. 30 тонн гуманитарной помощи, купленной на деньги жителей Карачаево-Черкесии, готовятся к отправке жителям Палестины, сообщил 20 ноября 2023 года глава республики.

Для жителей Палестины отправлены 250 тонн гуманитарной помощи, собранной в том числе в Карачаево-Черкесии, сообщил 8 февраля благотворительный фонд "Ансары" в своей группе в Telegram. "Грузовики выехали в сторону Газы. Будем надеяться, что это не последняя серьезная помощь. Очередной прекрасный пример объединения добрых сердец в общем деле - напомним, что 250 тонн груза сформировано общими усилиями фондов Закят, Территория милосердия, Мусульмане Мордовии при поддержке ДУМ Мордовии, Муфтията Северной Осетии-Алании и, конечно же вас, наши дорогие", - говорится в публикации.

Формирование груза заняло почти два месяца, отмечается в сообщении. Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором президент фонда "Территория милосердия" Рамазан Наурузов стоит на фоне грузовика. "Сегодня 8 февраля 2024 года, это крайний день пребывания нашей делегации в Каире, в Египте, и сегодня все машины от России в количестве 13 штук погружены и ждут отправки на пограничный пункт Рафах. От КЧР сформированы четыре машины – с продуктами питания, одеждой, палатками и 30 тоннами муки", - сказал он.

В ролике также высказался представитель фонда "Ансары" Мурат Байрамкулов, стоящий рядом с Наурузовым. "Путь у машин предстоит долгий, сначала прибудут на [пограничный пункт] Рафах, потом на территории Палестины они будут перегружаться, это всё будет досматривать израильская армия, потом перегружать в палестинские грузовики", - рассказал он.

Напомним, 19 октября 2023 года дагестанский фонд "Инсан" также объявил о сборе средств для палестинцев, а уже на следующий день отчитался, что собрано 20 миллионов рублей. 3 ноября глава Дагестана сообщил, что для помощи палестинцам собрано более 90 миллионов рублей, 20 ноября из республики были отправлены первые 30 тонн гуманитарной помощи палестинцам. 11 ноября фонд "Инсан" сообщил об сборе помощи для палестинцев, которые находятся в Египте.

Мусульмане Северного Кавказа остро отреагировали на обострение палестино-израильского конфликта. О том, кто и как в СКФО выразил поддержку Палестине, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Акции в поддержку Палестины на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию, после чего Израиль объявил о блокаде сектора Газа

Исламское движение "Хамас" признано террористическим, в частности, в США и Евросоюзе. В России движение не объявлено террористическим, поскольку в России никто из его представителей не осужден, сообщила Генпрокуратура в ответе на запрос депутата из Санкт-Петербурга.

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