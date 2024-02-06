06 февраля 2024, 14:22

Мобилизованный повторно осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Военный суд в Нальчике приговорил за уклонение от воинской службы к восьми годам заключения мобилизованного местного жителя, который ранее уже был приговорен к условному сроку лишения свободы по этой же самой статье.

На приговор, который Нальчикский гарнизонный военный суд вынес мобилизованному Мартынову, 5 февраля обратил внимание телеграм-канал "ЧП/Нальчик". В публикации не приведено имя осужденного.

Согласно материалам дела, Мартынов без уважительных причин 15 июня 2023 года, в период мобилизации, не явился на службу в воинскую часть и до 1 октября 2023 года проводил время по своему усмотрению в различных регионах. Затем сам явился в отдел военной полиции в Северной Осетии. Во время суда признал свою вину, сказано в сообщении, опубликованном на странице Нальчикского гарнизонного военного суда в соцсети "ВКонтакте".

Суд отметил, что ранее Мартынов уже был приговорен к семи годам лишения свободы условно за уклонение от воинской службы. "Поскольку условно осужденный Мартынов после вынесения вышеуказанного приговора по первому делу в течение испытательного срока вновь совершил умышленное тяжкое преступление, то суд отменил условное осуждение <…> и назначил Мартынову окончательное наказание по совокупности приговоров в виде реального лишения свободы на срок в восемь лет в исправительной колонии общего режима", – сказано в сообщении.

Мартынов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" (предусматривает до 10 лет лишения свободы, – прим. "Кавказского узла").

Комментариев от представителей осужденного не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 19 января стало известно, что суд в Нальчике приговорил к году заключения военнослужащего из Зольского района Аскера Токбаева, также признав его виновным в самовольном оставлении части.

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Примечание:

"Оставлен в силе приговор офицеру из Северной Осетии за уклонение от службы", "Суды в Чечне продемонстрировали ужесточение подхода к дезертирству", "Мобилизованный из Астраханской области обвинен в дезертирстве".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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