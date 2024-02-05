Житель Волжского оштрафован за дискредитацию армии

05 февраля 2024, 19:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Волжском приговорил к штрафу Дмитрия Ванифатьева, посчитав дискредитацией военных его комментарий в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд в Волгоградской области привлек Дмитрия Ванифатьева к административной ответственности за пацифистскую публикацию, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Ванифатьев был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте Волжского горсуда.

Карточка дела обновлена 1 февраля, в ней размещен текст постановления, датированного 29 января. Согласно документу, житель Волжского разместил в соцсети комментарий, "доступный для просмотра неопределенного круга лиц, тем самым совершил публичные действия, направленные на дискредитацию" армии.

"Ванифатьев Д.А. при рассмотрении дела пояснил, что с протоколом об административном правонарушении согласен… Этот комментарий он оставил в неадекватном состоянии, был под алкогольным опьянением, в подавленном и деструктивном состоянии. Когда писал комментарий под алкогольным опьянением: «<...>», думал, что в государстве при смене политического режима произойдут изменения в стране в хорошем плане", - говорится в тексте документа.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему штраф, размер которого в опубликованном постановлении скрыт.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.