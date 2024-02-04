Оставлен в силе приговор жителю Дагестана по делу о пособничестве боевикам

04 февраля 2024, 13:13

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кассационная инстанция оставила в силе приговор жителю Дагестана Мугутдину Гаджиеву, осужденному на восемь лет колонии по обвинению в пособничестве боевикам. Доводы защиты о невиновности Гаджиева суд счел неубедительными.

Кассационный суд в Пятигорске утвердил приговор Хасавюртовского райсуда 33-летнему уроженцу села Эндирей Мугутдину Гаджиеву, который был приговорен к восьми годам колонии по обвинению в пособничестве в участии в незаконном вооруженном формировании, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Первый приговор Мугутдину Гаджиеву был вынесен в 2021 году, тогда он был приговорен к восьми годам колонии с отбыванием первого года в тюрьме. Летом 2022 года кассационная инстанция отменила приговор и направила дело на пересмотр, но летом 2023 года райсуд вновь приговорил Гаджиева к восьми годам колонии, пишет издание.

По версии следствия, в марте 2020 года Мугутдин Гаджиев помогал боевикам в Хасавюртовском районе и своему брату Микаилу Гаджиеву, который был приговорен к девяти годам колонии за пособничество боевикам и хранение переданного ими карабина. Следователи утверждали, что Мугутдин Гаджиев по просьбе брата подвез его на своем автомобиле, по пути брат купил в магазине продукты и затем передал пакеты остановившим машину людям.

Осужденные братья вину не признали, заявив о пытках со стороны силовиков, и от первоначальных показаний отказались, говорится в публикации.

Заседание по кассационной жалобе на приговор состоялось 16 января, указано в карточке дела Гаджиева на сайте Пятого кассационного суда. Карточка дела обновлена 25 января, в ней размещен текст кассационного определения.

Согласно документу, адвокат осужденного выразил несогласие с судебными решениями, считая их незаконными. "Указывает, что Гаджиев признан виновным в совершении действий, которых он не совершал, и совершение которых не инкриминировалось ему в обвинении; Гаджиев обвинялся в пособничестве только своему брату и не обвинялся в совершении помощи другим лицам, в чем он признан виновным", - говорится в публикации.

Защита указала, что брат Гаджиева осужден не за участие в незаконном вооруженном формировании, а за пособничество участнику, "при этом ответственность в пособничестве пособнику участнику незаконного вооруженного формирования не предусмотрена законом".

"Новое обвинение в суде не обсуждалось и не поддерживалось прокурором, суд произвольно изменил обвинение, нарушив право на защиту; виновность Гаджиева в пособничестве другим лицам не подтверждается доказательствами, осужденный их не знал и не имел с ними общение, все происходило по просьбе его брата, который сам был пособником, о чем Гаджиев не знал", - приводится в документе позиция защиты.

Адвокат просил отменить судебные решения и передать дело на новое рассмотрение. Однако суд счел доводы защиты неубедительными и оставил назначенное Гаджиеву наказание в силе. "Доводы адвоката о получении признательных показаний от обоих братьев под незаконным воздействием, что влечет их недопустимость, проверены судом первой инстанции и мотивированно отвергнуты в приговоре, с чем нет оснований не согласиться. Эти доводы являлись предметом отдельной проверки и не нашли своего подтверждения", - говорится, в частности, в кассационном определении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.