Блогер из Адыгеи внесена в список экстремистов и террористов

30 января 2024, 21:14

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Росфинмониторинг внес обвиняемую в оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма блогера из Майкопа Софью Ангел-Барокко в список экстремистов и террористов. На ее странице в соцсети указано, что поводом для уголовного преследования стал "комментарий к предсказанию Христа о том, что падёт главный храм".

"Кавказский узел" писал, что блогер из Майкопа Софья Ангел-Барокко содержится под арестом по делу об оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма. Она страдает астмой, однако администрация СИЗО в Краснодаре отказывает в медицинском обследовании, рассказали ее родственники.

Уроженка Майкопа Софья Ангел-Барокко внесена сегодня в список экстремистов и террористов, следует из информации на сайте Росфинмониторинга.

На YouTube-канале Софьи "Богиня Тиамат" насчитывается 433 ролика. Они посвящены шаманизму, пробуждению Ктулху (вымышленное космическое существо, созданное американским писателем Говардом Филлипсом Лавкрафтом, Ктулху считается древним богом - прим."Кавказского узла"), апокалипсису, энергопрактикам, приведены также варианты молитв. На канал по данным на 20.55 мск подписаны 1,47 тысячи человек.

На страницу Софьи "ВКонтакте" подписаны 1585 человек. В публикации от 19 января, первой после перерыва с августа 2023 года, сообщается, что Софье продлили арест, несмотря на тяжелое состояние, апелляция была рассмотрена 25 января оказалась безрезультатной. В комментариях к публикации, отвечая на вопросы пользователей автор поста сообщил, что поводом для преследований стал "комментарий к предсказанию Христа о том, что падёт главный храм". Кто ведет соцсеть девушки, в сообщении не указано.

На сайте Верховного суда Адыгеи указано, что 25 октября рассматривалась апелляция на продление срока содержание под стражей обвиняемому по статьям об оправдании терроризма и оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 205.2 и часть 1 статьи 148 УК РФ), судебный акт оставлен без изменения. Имя подсудимого на сайте суда скрыто.

Софья Ангел-Барокко – видеоблогер, в ее роликах идет речь о древних богах и магии. Она вела страницы в соцсетях, а также YouTube-канал. Блогер принимала участие в шоу "Перезагрузка", "Дом-2", "Званый ужин", "Танцы на ТНТ", "Давай поженимся" и "Битва экстрасенсов". 16 августа 2023 года она была обвинена в оскорблении чувств верующих и в оправдании терроризма и затем арестована, сообщали ранее "Кавказ. Реалии"*.

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