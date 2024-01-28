Блогер из Майкопа пожаловалась на неоказание медпомощи в СИЗО

28 января 2024, 09:31

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Администрация СИЗО в Краснодаре отказывает в медицинском обследовании блогеру из Майкопа Софье Ангел-Барокко, страдающей астмой и содержащейся под арестом по делу об оскорблении чувств верующих и оправдании терроризма, рассказали ее родственники.

По словам родственников блогера Софьи Ангел-Барокко из Майкопа, она страдает астмой и не оказывают помощь в СИЗО-1 Краснодара.

Следствие отклоняет ходатайства о назначении медицинского обследования, аргументируя отказы тем, что астма не входит в список заболеваний, препятствующих пребыванию под стражей. Кроме того, администрация СИЗО ограничила Ангел-Барокко от общения со всеми, кроме ее адвоката. Ее близкие уже месяц не получают от нее письма, передало 27 января "ОВД Инфо"*.

Софья Ангел-Барокко – видеоблогер, в ее роликах идет речь о древних богах и магии. Она вела страницы в соцсетях, а также YouTube-канал. Блогер принимала участие в шоу "Перезагрузка", "Дом-2", "Званый ужин", "Танцы на ТНТ", "Давай поженимся" и "Битва экстрасенсов". 16 августа 2023 года она была обвинена в оскорблении чувств верующих и в оправдании терроризма и затем арестована, отметили "Кавказ. Реалии"*.

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