Михаил Петренко. Фото: https://gazeta-dm.com/articles/media/2024/1/17/mihail-petrenko-pobeda-budet-za-nami/

19 января 2024, 23:19

Подтверждена гибель на Украине бойца из Ростовской области

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Михаил Петренко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 371 военного из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Крыжан стал 370-м военным из Ростовской области, гибель которого в специальной военной операции подтвердили власти.

Михаил Петренко погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района в своем Telegram-канале. 

По окончании института он пошел служить в армию, заключил контракт. По окончании его работал на гражданке, выучился на тренера. У Михаила остались жена и две дочери, ему было 43 года, сообщила 17 января газета "Донской маяк".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 371 жителя Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.20 мск 19 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3275 военных с юга России, в том числе 1600 – из СКФО и 1675 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Двое мобилизованных из Ростовской области погибли в военной операции", "Ефрейтор из Ростовской области погиб на Украине", "Подтверждена гибель на Украине двух военных из Ростовской области".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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