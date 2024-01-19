19 января 2024, 23:19
Подтверждена гибель на Украине бойца из Ростовской области
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Михаил Петренко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 371 военного из Ростовской области.
Как писал "Кавказский узел", Виталий Крыжан стал 370-м военным из Ростовской области, гибель которого в специальной военной операции подтвердили власти.
Михаил Петренко погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района в своем Telegram-канале.
По окончании института он пошел служить в армию, заключил контракт. По окончании его работал на гражданке, выучился на тренера. У Михаила остались жена и две дочери, ему было 43 года, сообщила 17 января газета "Донской маяк".
Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 371 жителя Ростовской области. Всего власти и силовики на 23.20 мск 19 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3275 военных с юга России, в том числе 1600 – из СКФО и 1675 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.
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Автор: "Кавказский узел"