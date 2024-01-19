Подтверждена гибель на Украине бойца из Ростовской области

19 января 2024, 23:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Петренко погиб на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 371 военного из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", Виталий Крыжан стал 370-м военным из Ростовской области, гибель которого в специальной военной операции подтвердили власти.

Михаил Петренко погиб в зоне спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Зерноградского района в своем Telegram-канале.

По окончании института он пошел служить в армию, заключил контракт. По окончании его работал на гражданке, выучился на тренера. У Михаила остались жена и две дочери, ему было 43 года, сообщила 17 января газета "Донской маяк".