Военный из Волгоградской области погиб на Украине

18 января 2024, 12:41

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Стефан Фидченко из Камышинского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 655 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что на Украине погиб Сергей Иванукин из Новоаннинского района. Он стал, по меньшей мере, 654-м жителем Волгоградской области, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель города Петров Вал Стефан Фидченко погиб во время проведения спецоперации на Украине, сообщила 17 января на своем сайте администрация Камышинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 655 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов бга России, убитых в военной операции на Украине.

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