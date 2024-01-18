18 января 2024, 12:41

Военный из Волгоградской области погиб на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Стефан Фидченко из Камышинского района погиб в зоне военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 655 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 17 января стало известно, что на Украине погиб Сергей Иванукин из Новоаннинского района. Он стал, по меньшей мере, 654-м жителем Волгоградской области, чья гибель в зоне военной операции была подтверждена официально.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Житель города Петров Вал Стефан Фидченко погиб во время проведения спецоперации на Украине, сообщила 17 января на своем сайте администрация Камышинского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 655 жителей Волгоградской области.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором приведены истории бойцов из других регионов бга России, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Боец из Камышина погиб в военной операции", "Власти Волжского сообщили о гибели на Украине двух бойцов", "Мобилизованный из Волгоградской области погиб в военной операции".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

18 января 2024, 18:45

18 января 2024, 18:09

  • Боец из Северной Осетии погиб в военной операции

    Аркадий Калиев погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Дигорского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 252 военных из Северной Осетии.

18 января 2024, 17:30

  • Гакаевы примирились с родом обвиняемого в убийстве муллы

    Примирение родственников Турпал-Али Шамурзаева, обвиняемого в убийстве муллы Абдурахима Гакаева, с родом убитого состоялось в селе Кади-Юрт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" присутствовавший на этой процедуре житель Гудермесского района.

18 января 2024, 16:55

18 января 2024, 16:18

  • Суд отказал журналистке Abzas Media в общении с близкими

    Хатаинский суд Баку оставил без удовлетворения жалобу арестованной журналистки Наргиз Абсаламовой на запрет телефонных разговоров и встреч с близкими. Защита считает необоснованным ограничение прав журналистки Abzas Media.  

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи