Аналитики усомнились в реальности бензинового кризиса в Абхазии

14 января 2024, 00:54

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Серьезного бензинового кризиса в Абхазии, как и каких-либо неблагоприятных его последствий, не было, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя дефицит топлива в республике, возникший в начале года.

Как писал "Кавказский узел", в начале января президент Топливной ассоциации Абхазии Артур Ашуба заявил, что в республике на всех автозаправочных станциях прекращена продажа топлива, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы, и "Роснефти-Абхазия". По его словам, связано это с соглашением, наделяющим "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" абхазские аналитики усомнились, что ситуацию с продажей топлива в республике можно назвать "бензиновым кризисом". По словам эксперта по Абхазии, пожелавшего дать комментарий на условиях анонимности, представления о серьезном кризисе были преувеличены.

«Называть это кризисом было бы преувеличением. Что было, так это очереди на некоторых заправках. Социальные службы работали вполне нормально и сколько-нибудь значимого повышения цен не было», - подчеркнул он.

Политолог Нателла Акаба призналась, что не заметила никаких проблем или неблагоприятных последствий из-за ситуации с бензином. «Честно говоря , я не слышала о каких-либо проблемах», - заявила она.

Президент компании «Абхазтоп» Рамаз Джопуа рассказал, что перебои с бензином возникли из-за того, что к концу 2023 года договора на поставку бензина с «Роснефтью» были заключены только у двух компаний. «Все остальные, в том числе такие крупнейшие компании как наша и АЗиД, не успели заключить эти договора, поэтому и возникли перебои» - заявил он. По словам Джопуа, «Абхазтоп» уже подписала соглашением с «Роснефтью» и вскоре ситуация полностью стабилизируется.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии остро стоит проблема с нехваткой электричества. 26 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики отметили, причиной нехватки электроэнергии в Абхазии являются майнинговые фермы. Местные жители считают, что большая их часть контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество, это усугубляет энергокризис.

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