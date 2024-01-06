Автозаправочная станция в Сухуме. Кадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=-85KLT62zzs

06 января 2024, 10:43

АЗС в Абхазии прекратили продажу топлива из-за дефицита

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за соглашения, наделяющего "Роснефть" исключительным правом на поставку нефтепродуктов в Абхазию, в республике закончились запасы топлива и местные АЗС прекратили его продажу. Сухум ведет переговоры с Москвой о способах разрешения ситуации.

По словам президента Топливной ассоциации Абхазии Артура Ашуба, с 1 января на всех автозаправочных станциях республики прекращена продажа топлива, за исключением "Подорожника", у которого остаются запасы до февраля, и "Роснефти-Абхазия". Ситуация с топливом на АЗС критическая, так как его запасы практически иссякли, а новые партии ввезти нет возможности из-за ограничения, установленного постановлением правительства России.

"С 1 числа торговля практически прекращена, есть несколько компаний, которые все еще работают в ограниченном режиме, продают остатки", – привело слова Ашуба 5 января ИА "Апсадгьыл-инфо".

Если текущая ситуация затянется, то местные АЗС полностью лишатся топлива и это приведет к кризису. Большое количество машин обслужить только силами одной "Роснефти-Абхазия" практически невозможно, отметил он.

Ограничения на ввоз топлива связаны с выходом 16 декабря 2023 года постановления правительства России №2180, которое наделяет компанию "Роснефть" исключительным правом на экспорт нефтепродуктов в Абхазию, объяснила министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Сеть автозаправок "АЗиД" объявила о приостановке продажи бензина по клиентским картам на своих АЗС еще 25 декабря, и в январе заявки на покупку не принимались, рассказал гендиректор компании Адамыр Габуния, слова которого привел 5 января "Сочи Онлайн".

По его словам, "АЗиД" сейчас отпускает топливо в ограниченном объеме, только на одной из шести заправок и только для корпоративных клиентов. По информации Адамыра Габуния, власти Абхазии ведут переговоры о сложившейся ситуации с властями России.

"Пока конкретных результатов и разъяснений о причинах ограничений нет. Вопрос о топливе, которое находится на границе с Россией, тоже пока не решается. Надеемся, что ситуация начнет разрешаться с началом рабочих дней", – сказал он.

Члены Топливной ассоциации Абхазии и сотрудники компаний на собрании 26 декабря высказались против прямых контрактов на поставку с "Роснефтью". "Мы публично говорили и обращались к президенту, что это неправильно, это монополизация рынка и такая ситуация никого не устраивает ни с коммерческой, ни с государственной точки зрения", – пояснил Габуния.

"Кавказский узел" также писал, что в Абхазии остро стоит проблема с нехваткой электричества. 26 декабря 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики отметили, причиной нехватки электроэнергии в Абхазии являются майнинговые фермы. Местные жители считают, что большая их часть контролируется чиновниками, и в знак протеста отказываются платить за электричество, это усугубляет энергокризис.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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