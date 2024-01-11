11 января 2024, 12:04

Военный из Волгоградской области погиб на Украине

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Виктор Косов из Котовского района погиб в зоне проведения военной операции, сообщили власти. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 650 жителей Волгоградской области.

Как информировал "Кавказский узел", 10 января стало известно, что на Украине погиб Андрей Идт из Ленинского района. Он стал, по меньшей мере, 649 жителем Волгоградской области, чья гибель во время военной операции была подтверждена официально.

 "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Военнослужащий из села Сосновка Виктор Косов погиб в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщила 7 января на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Бурлукского сельского поселения.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 650 жителей Волгоградской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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