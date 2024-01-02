Дербентцы поспорили в соцсети о праздновании Нового года

02 января 2024, 08:54

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Массовые гуляния в Дербенте на Новый год, как и сам этот праздник, были неуместны на фоне конфликта между Израилем и Палестиной, а также проведения военной операции на Украине, заявила часть комментаторов в местном паблике. Другая часть пользователей отметила, что Новый год является светским праздником, и что его празднование уже стало традицией.

Как информировал "Кавказский узел", 31 декабря власти Дагестана отчитались, что для беженцев из Палестины, размещенных на базе отдыха под Махачкалой, организован новогодний праздник, в ходе которого Дед Мороз со Снегурочкой раздали детям подарки.

После начала конфликта между Израилем и "Хамасом" в Дагестан прибыли 154 переселенца из Палестины, они размещены на базе отдыха близ Махачкалы. 23 декабря власти отчитались, что 45 беженцам вручены российские паспорта, для их детей организовано изучение русского языка.

31 декабря в соцсети "ВКонтакте" в паблике "Голос Дагестана" было опубликовано видео о праздновании Нового года в Дербенте. На кадрах показаны массовые гуляния, на площади установлена сцена, на которой выступают артисты. Мероприятие собрало несколько сотен человек.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 184 тысяч пользователей, на 08.50 мск 2 января набрал 156 отметок с реакцией пользователей и 618 комментариев. Часть их авторов высказалась против празднования Нового года.

"Где ваша ревность, кто вот так отпускает своих жён?" – написал Axmed Betonchik.

"Речь даже не об этом. Как вообще сердце позволяет радоваться празднику, который не является нашим? И плюс в такое время, когда Палестина гаснет с каждым днём, как вообще можно что-либо отмечать, когда такая беда в Палестине?" – ответил ему пользователь Betti Tayler.

"Главное наклейки на машины не забывать наклеить "Палестина мы с тобой". Душой с тобой, а телом на празднике", – сыронизировал Серг Мусаев.

"Это информационная поддержка. Если бы знали, какое значение это имеет", – ответил ему пользователь с ником Мемуары Гейши.

"Людей в Палестине убивают, как и в других странах. А они в ладоши хлопают", – отметил пользователь с ником Тугарин Змей.

"Это они гибель солдат в СВО празднуют?", – спросил Тахир Асланов.

Другая часть комментаторов высказалась за празднование Нового года. "Очень красивая ёлка, что не так, почему такие комментарии", – спросила Наталья Котова.

"Новый год празднуют люди разных культур и верований. Это все равно что 9 Мая привязать к религии", – подчеркнул Алексей Алексеев.

"Кавказский узел" писал, что жители Дагестана неоднократно ранее спорили о целесоообразности празднования Нового года. Так, в канун 31 декабря 2022 года молодежь станцевала на площади в Дербенте лезгинку. Празднование Нового года не соответствует обычаям народов Дагестана, заявила часть комментаторов в соцсетях, после просмотра ролика с танцем. Другая часть отметила, что праздник является светским и потому не противоречит традициям.

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