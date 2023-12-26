Багаудин Гайтукиев получил условный срок

26 декабря 2023, 02:02

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил ингушского врача Багаудина Гайтукиева, обвиняемого в содействии участникам незаконных вооруженных формирований, к пяти годам лишения свободы условно.

Как писал "Кавказский узел", обвинительное заключение по делу врача из Ингушетии Багаудина Гайтукиева было направлено в прокуратуру, но его вернули следствию. После этого стало известно, что Следственный комитет добавил Гайтукиеву обвинения в содействии террористической деятельности (статья 205.1 УК РФ), организации и участии в деятельности террористической организации (статья 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (статья 222 УК РФ). Новые обвинения строятся на показаниях лишь одного человека, защита намерена добиваться снятия этих обвинений, сообщил 17 февраля Центр защиты прав человека "Мемориал". 11 марта адвокат Гайтукиева направил в прокуратуру Ингушетии жалобу на решение следователя добавить в дело новые обвинения.

Врач из Ингушетии Багаудин Гайтукиев, обвиняемый в пособничестве незаконным вооруженным формированиям, приговорен к условному сроку, пишет 26 декабря телеграм-канале "Фортанга".

Суд назначил Гайтукиеву, задержанному в марте 2022 года, пять лет лишения свободы условно.

Напомним, что по первоначальной версии следствия, Багаудин Гайтукиев в 2016 году помог двум участникам вооруженного подполья приобрести медикаменты. Обвиняемый этот факт признал, добавив, что не знал о том, что эти люди связаны с боевиками. Новые обвинения возникли после того, как ранее осужденный за терроризм житель Ингушетии оговорил Гайтукиева, заявив, что тот передал ему пистолет. Однако в ходе допроса этот человек от своих показаний отказался, а у Гайтукиева есть алиби, указала защита.

3 марта 2022 года ингушское отделение партии "Гражданская инициатива" сообщило о задержании Багаудина Гайтукиева. Гайтукиев занимался общественной деятельностью и открыто озвучивал свою гражданскую позицию, которая "зачастую расходится с линией власти", сообщили в партии.

На следующий день Следком подтвердил сведения о задержании "39-летнего жителя Ингушетии", подозреваемого по части 5 статьи 33 - части 2 статьи 208 УК РФ (пособничество участникам незаконного вооруженного формирования).

Помимо врачебной деятельности, Гайтукиев занимался благотворительностью, помогал малоимущим и сиротам в строительстве домов, приобретении лекарств и выезде на лечение за границу, сообщила 16 февраля 2023 года Sota.

Отметим, что Гайтукиев стал известен после успешно проведенной в 2009 году операции главе Ингушетии Юнус-Беку Евкурову, раненному при атаке на кортеж главы республики. Евкуров присвоил Гайтукиеву почетное звание "Заслуженный врач Республики Ингушетия".

Покушение на Евкурова произошло в июне 2009 года на окраине Назрани. Глава республики направлялся в свою резиденцию в Магасе. На пути кортежа произошел мощный взрыв. Ранения получил Евкуров, двое его охранников, водитель Евкурова скончался. По версии силовиков, бомбу мог привести в действие террорист-смертник.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.