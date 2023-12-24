Житель Северной Осетии оштрафован за пацифистские комментарии в соцсети

24 декабря 2023, 02:38

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Виктор Лизунов из Северной Осетии оштрафован за дискредитацию российской армии. Поводом для составления административного протокола стали пацифистские комментарии в соцсети "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", 12 ноября стало известно, что суд в Северной Осетии оштрафовал Виктора Лизунова за дискредитацию армии.

Стали известны подробности административного дела жителя Северной Осетии Виктора Лизунова за дискредитацию армии. Выяснилось, что поводом стали пацифистские комментарии в одном из сообществ в соцсети "ВКонтакте", пишут 23 декабря "Кавказ.Реалии"*.

В День защитника Отечества в сообществе было опубликовано поздравление, под которым Лизунов и оставил пацифистские комментарии, найденные силовиками. В суде он признал вину и раскаялся в содеянном. Размер назначенного штрафа неизвестен. На сайте суда поиск информации по делам отсутствует.

Напомним, что 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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