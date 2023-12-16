Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

16 декабря 2023, 19:07

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Суд во Владикавказе назначил штраф Сергею Сидоренко, посчитав дискредитацией армии сказанные в присутствии соседей слова в поддержку жителей Украины.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

15 декабря суд во Владикавказе назначил штраф Сергею Сидоренко, признав его виновным в дискредитации армии, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*. Согласно протоколу, 30 ноября мужчина вышел на лестничную площадку своего дома и в присутствии соседей кричал, что "поддерживает украинцев", и угрожал соседям расправой. Донос на него написали жильцы дома, пишет издание.

Сергей Сидоренко был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте Промышленного райсуда Владикавказа. Карточка обновлена 16 декабря, в ней опубликован текст постановления, датированного 15 декабря.

"В судебном заседании Сидоренко С.В., вину в предъявленном ему административном правонарушении признал, раскаялся, пояснил, что находился в алкогольном опьянении и не понимал своих действий", - говорится в тексте документа.

Судья назначил Сидоренко штраф, указано в опубликованном постановлении, однако размер штрафа в публикации скрыт.

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