Жители Ботлиха сообщили о регулярных пожарах на мусорном полигоне

06 декабря 2023, 14:30

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Пожары на свалке мусора в селе Ботлих происходят регулярно, а жалобы чиновникам не дали результата, пожаловались местные жители. Завод по переработке мусора, построенный в селе несколько лет назад, еще не запущен в работу, сообщили в районной администрации.

Как писал "Кавказский узел", в апреле жители села Ботлих пожаловались на постоянные возгорания на свалке, расположенной на территории неработающего мусоросортировочного комплекса. Власти Ботлихского района сообщили, что для начала работы завода необходимо согласовать ряд документов, и отчитались, что пожар на свалке потушен.

На дым от горящего мусора пожаловался читатель "Черновика". "В селе Ботлих Ботлихского района целый день горит мусор, и населённые пункты Ансалта, Ботлих, Рахата и Тандо в дыму", - приводятся его слова в публикации, размещенной 3 декабря в телеграм-канале издания.

Пожары на свалке происходят регулярно, подтвердила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" жительница Ботлиха Сапият. "Свалка горит регулярно. Кажется, там попросту сжигают мусор, чтобы он не скапливался. Когда ветер дует в нашу сторону, невозможно дышать", - рассказала женщина.

Информацию подтвердил и житель села Абдул. Жители села не раз обращались "во все инстанции" с просьбой закрыть свалку, но «вразумительного ответа» на эти просьбы не получили, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

В Ботлихе действительно уже долгие годы существует проблема со свалкой, расположенной на территории мусороперерабатывающего завода, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы администрации Ботлихского района.

"Региональным оператором ТКО с территории района мусор не вывозится, поэтому происходит его возгорание. УЖКХ района периодически тушит пожар на свалке, засыпает его песком. К сожалению, эти меры полностью не решают проблему с самовозгоранием", - рассказал он.

Мусоросортировочный комплекс в Ботлихе не функционирует, отметил представитель властей. "Его ещё не запустили, так как он не включён в окончательную территориальную схему, разрабатываемую правительством республики, соответствующее решение еще не принято", - сообщил он.

Напомним, власти Дагестана в 2019 году заявили, что в республике будут построены восемь мусоросортировочных комплексов, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дербенте и Хасавюрте. Один из таких заводов был в 2021 году построен в селе Ботлих, однако не был введен в эксплуатацию.

17 декабря 2022 года глава правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил мусоросортировочный комплекс в селе Ботлих. Он потребовал включить предприятие в территориальную схему обращения с отходами и запустить его в эксплуатацию.

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