Житель Черкесска оштрафован за дискредитацию военных

03 декабря 2023, 17:31

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Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Черкесска Юрия Карданова, признав дискредитацией армии его комментарии в соцсети.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября стало известно, что в суд Черкесска поступило административное дело местного жителя Юрия Карданова, обвиненного в дискредитации армии.

4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Горсуд Черкесска оштрафовал Юрия Карданова на 30 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации военных, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Согласно карточке дела на сайте суда, Юрий Карданов был обвинен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, которая предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Карточка обновлена 1 декабря, в ней опубликован текст постановления, датированного 21 ноября.

По версии силовиков, обвиняемый публиковал во "ВКонтакте" комментарии, "связанные с дискредитацией Вооруженных сил РФ", и тем самым "в публичной форме подрывал доверие" к военной операции, указано в постановлении.

На заседании суда Юрий Карданов "вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся". "Прихожу к выводу о целесообразности назначения Карданову Ю.Б. наказания, предусмотренного ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ, в виде наложения административного штрафа в размере 30 000,00 рублей, полагая, что данный вид наказания, применяемый к Карданову Ю.Б., позволит достичь цели административного наказания", - указал судья.

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