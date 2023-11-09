Житель Карачаево-Черкесии обвинен в дискредитации военных

09 ноября 2023, 08:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В суд Черкесска поступил административный протокол на местного жителя Юрия Карданова, которому силовики вменяют дискредитацию российской армии.

Как писал "Кавказский узел", с начала марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Против жителя Карачаево-Черкесии Юрия Карданова возбудили административное дело по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Протокол направлен для рассмотрения в суд Черкесска, сообщило 8 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело Карданова передали судье еще 2 ноября, но оно пока не рассмотрено. Заседание суда по его делу назначено на 21 ноября, следует из информации на сайте суда Черкесска. Подробности правонарушения, которое вменяется мужчине, в карточке дела не приведены.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием от Юрия Карданова или его представителя относительно претензий силовиков.

В конце октября суд в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии закрыл в связи с истечением сроков давности дело местной жительницы Юлии Юрченко, обвиненной в дискредитации российских военнослужащих.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.