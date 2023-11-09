09 ноября 2023, 08:07

Житель Карачаево-Черкесии обвинен в дискредитации военных

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В суд Черкесска поступил административный протокол на местного жителя Юрия Карданова, которому силовики вменяют дискредитацию российской армии. 

Как писал "Кавказский узел", с начала марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Против жителя Карачаево-Черкесии Юрия Карданова возбудили административное дело по статье о дискредитации российских вооруженных сил. Протокол направлен для рассмотрения в суд Черкесска, сообщило 8 ноября издание "Кавказ.Реалии"*.

Дело Карданова передали судье еще 2 ноября, но оно пока не рассмотрено. Заседание суда по его делу назначено на 21 ноября, следует из информации на сайте суда Черкесска. Подробности правонарушения, которое вменяется мужчине, в карточке дела не приведены.

"Кавказский узел" пока не располагает комментарием от Юрия Карданова или его представителя относительно претензий силовиков.

В конце октября суд в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии закрыл в связи с истечением сроков давности дело местной жительницы Юлии Юрченко, обвиненной в дискредитации российских военнослужащих.

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Примечание:

"Дошло до суда дело жителя Баксана о дискредитации военных", "Стали известны подробности дела Тамерлана Иванова о дискредитации армии", "Фото в соцсети обернулось штрафом за дискредитацию армии для жителя Ставрополя".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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