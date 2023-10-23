23 октября 2023, 07:36

Суд в Карачаево-Черкесии закрыл дело о дискредитации армии

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Суд в Зеленчукском районе закрыл дело в отношении местной жительницы Юлии Юрченко, обвиненной в дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 августа стало известно, что в Зеленчукский райсуд Карачаево-Черкесии поступило дело в отношении Юлии Юрченко, обвиненной по административной статье о дискредитации военных.

Суд в Карачаево-Черкесии признал Юлию Юрченко виновной в дискредитации армии, передали 22 октября "Кавказ. Реалии"*.

Зеленчукский районный суд закрыл дело о дискредитации военных в отношении Юлии Юрченко в связи с истечением сроков давности, сообщается в карточке дела на сайте суда.

По версии следствия, Юрченко, находясь в общественном месте, высказалась против проведения специальной военной операции на Украине и, тем самым, дискредитировала российских военнослужащих. На суде Юрченко пояснила, что у нее на Украине проживают родственники и что дискредитировать российскую армию она не имела умысла.

Сотрудник отдела МВД "Зеленчукский" пояснил, что материал в отношении Юрченко поступил из ФСБ. Что он опросил свидетелей и затем квалифицировал действия Юрченко как дискредитацию военных.

Двое свидетелей на суде подтвердили, что Юрченко высказывалась негативно о проведении спецоперации на Украине.

Комментариев от Юлии Юрченко или ее представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 июля стало известно, что дело против жителя Черкесска Рамазана Мхце, на которого силовики составили протокол о дискредитации военных, было прекращено судом в связи с истечением сроков давности.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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