06 июля 2023, 23:58

Суд прекратил дело о дискредитации против жителя Черкесска

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дело против жителя Черкесска Рамазана Мхце, на которого силовики составили протокол о дискредитации военных, прекращено в связи с истечением сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что на жителя Черкесска Рамазана Мхце составлен протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, затем суд вернул дело в полицию для устранения недочетов.

Дело о дискредитации армии России в отношении Рамазана Мхце из Черкесска было прекращено по истечению сроков давности, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения Черкесского городского суда, силовики в феврале составили на местного жителя Рамазана Мхце протокол о правонарушении из-за публикации в Instagram** ролика, в котором осуждались действия российской армии в ходе военной операции на Украине. Силовики не смогли опросить Мхце - его не смогли найти дома, не явился он в полицию по повестке, а также проигнорировал заседание суда. Однако суд указал, что срок привлечения Мхце к ответственности по административному протоколу уже истек, и прекратил дело.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

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внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Критика военной операции обернулась штрафом жителю Славянска-на-Кубани", "Астраханец оштрафован за дискредитацию военных", "Военный из Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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