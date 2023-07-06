Суд прекратил дело о дискредитации против жителя Черкесска

06 июля 2023, 23:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Дело против жителя Черкесска Рамазана Мхце, на которого силовики составили протокол о дискредитации военных, прекращено в связи с истечением сроков давности.

Как писал "Кавказский узел", 6 мая стало известно, что на жителя Черкесска Рамазана Мхце составлен протокол о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, затем суд вернул дело в полицию для устранения недочетов.

Дело о дискредитации армии России в отношении Рамазана Мхце из Черкесска было прекращено по истечению сроков давности, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения Черкесского городского суда, силовики в феврале составили на местного жителя Рамазана Мхце протокол о правонарушении из-за публикации в Instagram** ролика, в котором осуждались действия российской армии в ходе военной операции на Украине. Силовики не смогли опросить Мхце - его не смогли найти дома, не явился он в полицию по повестке, а также проигнорировал заседание суда. Однако суд указал, что срок привлечения Мхце к ответственности по административному протоколу уже истек, и прекратил дело.

Ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* внесено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.