12 августа 2023, 19:16

Жительница Карачаево-Черкесии обвинена в дискредитации армии

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В Зеленчукский райсуд Карачаево-Черкесии поступило дело Юлии Юрченко, обвиненной по административной статье о дискредитации военных.

Как писал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жителей страны, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали штрафовать по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Силовики составили протокол о дискредитации армии на жительницу Карачаево-Черкесии Юлию Юрченко. Дело поступило в Зеленчукский районный суд республики, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Юлия Юрченко обвинена по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф в 30 тысяч рублей, указано в карточке дела на сайте суда.

Дело поступило в суд 2 августа, его рассмотрение намечено на 10 мск 17 августа, говорится в карточке.

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Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

12 августа 2023, 20:44

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