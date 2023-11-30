30 ноября 2023, 19:49

Житель Владикавказа оштрафован за дискредитацию армии

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Суд признал размещенный жителем Владикавказа Валерием Икаевым видеоролик дискредитирующим российскую армию и приговорил его к уплате штрафа.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Суд во Владикавказе признал Валерий Икаева виновным в дискредитации российской армии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из карточки дела на сайте Промышленного суда владикавказа, он опубликовал в соцсети видео о событиях в Буче. Сам Икаев на заседание не явился.

Суд пришел к выводу, что в публикации отмечается негативное отношение к вооруженным силам России, а публикация, у которой насчитывается 20 отметок и три комментария "привлекает  внимание неограниченного круга лиц, а также средств массовой информации". Суд признал его виновным и приговорил к уплате штрафа, следует из карточки дела.

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Примечание:

"Стали известны подробности дела о дискредитации военных сочинцем Никогосяном", "Дело жителя Ставрополя о дискредитации армии повторно возвращено в полицию", "Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных".

Автор: "Кавказский узел"

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