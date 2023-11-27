Житель Малгобекского района оштрафован за дискредитацию армии

27 ноября 2023, 10:27

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Суд в Малгобекском районе Ингушетии оштрафовал местного жителя Муссу Хутиева, признав его виновным в дискредитации российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Малгобекский районный суд оштрафовал местного жителя Муссу Хутиева за дискредитацию российских военнослужащих, передали 26 ноября "Кавказ. Реалии"*.

Издание при этом не указало сумму штрафа и не привело подробностей по делу.

В карточке дела на сайте суда уточнятся, что Хутиев оштрафован по статье 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Суммы штрафа и подробностей по делу не приведено.

Комментариев от Муссы Хутиева или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 26 ноября стало известно, что житель Ингушетии Исмаил Плиев оштрафован на 30 тысяч рублей за пост в соцсети.

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