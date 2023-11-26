КоАП, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

26 ноября 2023, 22:00

Пост в соцсети привел жителя Ингушетии к штрафу за дискредитацию армии

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Житель Ингушетии Исмаил Плиев оштрафован на 30 тысяч рублей за пост в соцсети.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе регионов СКФО и ЮФО, стали подвергаться преследованию по соответствующей административной статье (20.3.3 КоАП РФ). Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

На 30 тысяч рублей Магасский районный суд Ингушетии оштрафовал Исмаила Плиева. По версии полиции и суда, он опубликовал в соцсети Instagram* пацифисткий пост, который при мониторинге публикаций нашли сотрудники Центра по противодействию экстремизму республиканского главка МВД. В суде Плиев признал вину и заявил о раскаянии, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

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Примечание:

"Житель Ставрополя оштрафован за дискредитацию армии", "Житель Кабардино-Балкарии оштрафован за пацифистскую надпись на рюкзаке", "Житель Батайска заподозрен в дискредитации армии"

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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