Три бойца из Астраханской области убиты в военной операции

26 ноября 2023, 10:50

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Александр Галкин, Андрей Верятинский и Канат Батыров из Харабалинского района погибли в военной операции на Украине, сообщили представители властей. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 237 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", Сергей Несмеянов погиб в военной операции на Украине, сообщила 23 ноября администрация Володарского района. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 234 бойцов из Астраханской области.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В военной операции на Украине погибли Александр Галкин и Андрей Верятинский, сообщило Харабалинское отделение "Единой России". "Вчера мы проводили в последний путь Андрея Владимировича", - говорится в публикации, размещенной 20 ноября на странице отделения партии во "ВКонтакте".

Имена Галкина и Верятинского решено разместить на стенде в одной из городских школ, на котором уже размещены имена восьми выпускников, погибших в военной операции, отмечается в публикации.

В числе погибших выпускников указано имя Каната Батырова и еще семи бойцов, о гибели которых ранее сообщали представители властей.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 237 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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