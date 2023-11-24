Уроженец Астраханской области убит на Украине

24 ноября 2023, 05:06

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В селе Маково Володарского района похоронили убитого на Украине местного жителя Сергея Несмеянова. Он стал как минимум 234-м уроженцем Астраханской области, чья гибель в зоне военных действий на Украине официально подтверждена властями.

"Кавказский узел" писал, что на 22 ноября власти Астраханской области официально подтвердили гибель в зоне боевых действий как минимум 233 военных из региона.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В селе Маково Володарского района Астраханской области 23 ноября похоронили местного уроженца Сергея Несмеянова. Мужчина, как сообщила районная администрация, погиб еще 1 октября на территории Донецкой области "при выполнении боевых задач".

Несмеянову было 29 лет. Чиновники из администрации Володарского района называют его "человеком сложной судьбы, не пожелавшим остаться безучастным к событиям, призывающим встать на защиту Отечества от фашизма".

Согласно сообщению, образование Сергея Несмеянова ограничилось 9 классами Маковской школы. Чем он занимался до недавнего времени, когда отправился в зону военных действий, не уточняется.

"В августе 2023 года подписал контракт и был направлен в зону специальной военной операции", - говорится в публикации официального Telegram-канала администрации Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 234 бойцов из Астраханской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 5.00 мск 24 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2941 военного с юга России, в том числе 1446 - из СКФО и 1495 - из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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