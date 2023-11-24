24 ноября 2023, 05:06

Уроженец Астраханской области убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В селе Маково Володарского района похоронили убитого на Украине местного жителя Сергея Несмеянова. Он стал как минимум 234-м уроженцем Астраханской области, чья гибель в зоне военных действий на Украине официально подтверждена властями. 

"Кавказский узел" писал, что на 22 ноября власти Астраханской области официально подтвердили гибель в зоне боевых действий как минимум 233 военных из региона.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В селе Маково Володарского района Астраханской области 23 ноября похоронили местного уроженца Сергея Несмеянова. Мужчина, как сообщила районная администрация, погиб еще 1 октября на территории Донецкой области "при выполнении боевых задач".

Несмеянову было 29 лет. Чиновники из администрации Володарского района называют его "человеком сложной судьбы, не пожелавшим остаться безучастным к событиям, призывающим встать на защиту Отечества от фашизма".

Согласно сообщению, образование Сергея Несмеянова ограничилось 9 классами Маковской школы. Чем он занимался до недавнего времени, когда отправился в зону военных действий, не уточняется.

"В августе 2023 года подписал контракт и был направлен в зону специальной военной операции", - говорится в публикации официального Telegram-канала администрации Володарского района.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 234 бойцов из Астраханской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 5.00 мск 24 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2941 военного с юга России, в том числе 1446 - из СКФО и 1495 - из ЮФО.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Суд в Москве утвердил заочный арест ставропольцу по делу о фейках про армию", "Военный из Дагестана погиб на Украине", "Боец из Карачаево-Черкесии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

24 ноября 2023, 05:52

  • ЕСПЧ назначил компенсации близким похищенных в Чечне

    Родственникам шести уроженцев Северного Кавказа, чья судьба остается неизвестной после насильственных исчезновений в Чечне, назначены компенсации на общую сумму более 430 тысяч евро, следует из решения Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

24 ноября 2023, 04:07

  • Омбудсмен Грузии вступился за право защитников Риони на протест

    Народный защитник Грузии посетил акцию протеста у здания Минэкологии в Тбилиси и призвал полицию не ограничивать право защитников ущелья Риони на мирные собрания. Даже после заявления омбудсмена силовики без объяснений запрещают активистам использовать навесы от дождя, заявила участница манифестации.

24 ноября 2023, 03:08

  • Пикеты Юсупова в поддержку Палестины привлекли внимание медиа

    Дагестанский журналист Идрис Юсупов считает частично достигнутой цель своих пикетов в поддержку жителей Палестины, поскольку республиканские медиа организуют обсуждения ситуации в зоне конфликта. Вместе с тем он раскритиковал официальные и провластные общественные структуры, которые нехарактерным образом игнорируют проблему. 

24 ноября 2023, 02:09

24 ноября 2023, 01:10

  • Выжившие псковские десантники не смогли опознать Алавди Батыкаева

    Суд в Ростове-на-Дону допросил одного из шести потерпевших по делу Алавди Батыкаева, обвиняемого в нападении на псковских десантников в 2000 году. Опознать Батыкаева не смог никто из потерпевших, а их рассказы о ходе боя принципиально противоречат показаниям засекреченных свидетелей, положенным в основу дела, заявили адвокат уроженца Чечни и правозащитник Оюб Титиев.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи