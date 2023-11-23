Стенд памяти Владимира Дронова. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Камызякского района от 22.11.23, https://t.me/admkam/9617

23 ноября 2023, 00:08

Три бойца из Астраханской области убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владимир Коваленко, Евгений Кошманов и Владимир Дронов погибли на Украине, сообщили власти трех районов. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 233 военных из Астраханской области.

"Кавказский узел" писал, что Александр Нестеров стал 230-м уроженцем Астраханской области, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

Владимир Коваленко погиб в специальной военной операции, 22 ноября он похоронен в поселке Ильинка, сообщила администрация Икрянинского района. После окончания школы Коваленко поступил в колледж профессиональных технологий в Астрахани, затем работал строителем. Ему было 33 года, указано в Telegram-канале районной администрации.

Администрация Лиманского района в тот же день отчиталась о передаче матери ордена Мужества матери и родным Евгения Кошманова, погибшего в ходе военной операции на Украине.

Владимир Дронов погиб на Украине, сообщила администрация Камызякского района, рассказывая об открытии школьного музея в память о героях спецоперации. Как следует из приложенной к публикации фотографии ему было 27 лет, погиб 13 марта.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 233 бойцов из Астраханской области. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 00.05 мск 23 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2937 бойцов с юга России, в том числе 1444 - из СКФО и 1493 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Подтверждена гибель на Украине пяти жителей Ахтубинского района", "Контрактник из Астраханской области убит в военной операции", "Мобилизованный из Астраханской области убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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