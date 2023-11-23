Мэрия Ставрополя отменила массовые новогодние торжества

23 ноября 2023, 08:10

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Администрация Ставрополя отменила массовые мероприятия в новогодние праздники. Во время военной операции на Украине пышные торжества неуместны, пояснил мэр.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году власти большинства регионов СКФО и ЮФО на фоне военной операции на Украине отменили массовые торжества по случаю Нового года, за исключением праздничных мероприятий для детей. Кроме того, все муниципалитеты Ставрополья отказались от покупки новых ёлок и праздничной атрибутики.

Власти Ставрополя отказались от фейерверков и массовых мероприятий в новогодние праздники, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко. "Принято решение отказаться от фейерверков и массовых мероприятий в новогодние праздники в городе Ставрополе. Город также откажется от закупки новых арт-объектов и элементов украшения. В преддверии 2024 года Ставрополь будет украшен с применением иллюминации и арт-объектов прошлых лет", - привело 22 ноября его слова агентство.

Ранее губернатор Владимир Владимиров рекомендовал руководителям органам власти Ставрополья воздержаться от корпоративов в новогодние праздники в 2023 году в связи с проведением военной операции, говорится в публикации.

В своем телеграм-канале Иван Ульянченко заявил 22 ноября, что "сейчас не время для пышных торжеств". "Никаких новых украшений, как и годом ранее, приобретать не будем. Сейчас не время для пышных торжеств", - написал он.

Напомним, что в январе мэрия Ставрополя отменила массовые гуляния на Масленицу. Иван Ульянченко тогда объяснил это решение результатами опроса горожан, большинство из которых сочло пышные торжества неуместными на фоне военной операции на Украине.

Еще в октябре 2022 года власти по меньшей мере четырех регионов СКФО и ЮФО (Ростовской области, Краснодарского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии) отказались от наиболее массовых торжеств по случаю Нового года. Изменили формат новогодних мероприятий и мэрии столиц республик СКФО: в частности, администрация Грозного отменила праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади, а мэрия Махачкалы отказалась от праздничных фейерверков, запланировав новогодние мероприятия для семей и детей участников военной операции на Украине.

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