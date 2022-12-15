Власти Махачкалы отказались от фейерверков на Новый год

15 декабря 2022, 07:36

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На Новый год в Махачкале не будет праздничных фейерверков, однако в городе будут установлены несколько ёлок, а также запланирован ряд мероприятий с акцентом на семьи участников спецоперации, сообщил исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов.

Как сообщал "Кавказский узел", ранее власти ряда регионов юга России решили отказаться от новогодних торжеств, чтобы сэкономить на фоне проведения спецоперации на Украине. 11 октября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что главы городов и районов не должны потратить ни копейки на закупку новогодних украшений. 3 октября ставропольцы предложили властям отменить новогодние празднования. 2 ноября власти Кубани отменили новогодние концерты и фестивали. 7 декабря власти Грозного отменили праздничный салют и новогодний концерт на центральной площади. 10 декабря Северная Осетия отменила массовые гуляния в новогодние праздники.

Власти Махачкалы новогодние праздники приняли решение сделать акцент на семьях и детях участников специальной военной операции, для чего управление культуры подготовило отдельную программу, сообщил исполняющий обязанности мэра города Ризван Газимагомедов.

"От праздничных фейерверков мы в этом году отказались. Но традиционный объезд города Дедом Морозом и Снегурочкой на Новогодней карете состоится. Они будут поздравлять детей с наступающим праздником", – написал он 14 декабря в своем Telegram-канале.

Газимагомедов также уточнил, что новогодние ёлки, помимо главной площади, будут установлены на нескольких городских локациях. "Также рассматривается возможность проведения новогодних ярмарок с пунктами сбора помощи семьям участников специальной военной операции", – добавил Газимагомедов.

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