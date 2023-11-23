23 ноября 2023, 00:26

Совет старейшин балкарского народа проиграл кассацию по делу о ликвидации

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Кассационный суд рассмотрел жалобу руководителя Совета старейшин балкарского народа Исмаила Сабанчиева на решение Верховного суда Кабардино-Балкарии о прекращении деятельности организации и отказал в ее удовлетворении.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта суд Нальчика по иску Минюста ликвидировал общественную организацию "Совет старейшин балкарского народа" (ССБН), решив, что организация не проводила съезды согласно уставу и не вела отчетность о своей работе. Также суд признал призывом к экстремизму высказывание председателя организации Исмаила Сабанчиева, опубликованное в газете. Решение о ликвидации Совета старейшин балкарского народа безосновательно, заявили совета и обжаловали его, но апелляция была ими проиграна.

Пятый кассационный суд 22 ноября утвердил решение Верховного суда Кабардино-Балкарии о ликвидации ССБН, поддержав аргументацию Минюста, следует из информации, опубликованной на сайте суда.

Управление Министерства юстиции России по Кабардино-Балкарии обосновало свои требования о ликвидации ССБН тем, что в результате проверки организации были выявлены многочисленные нарушения требований федерального законодательства и положений устава организации. Минюст пришел к выводу, что деятельность организации не соответствует заявленным в учредительных документах целям и задачам.

Формальным поводом для этого стало то, что организация не публиковала ежегодные отчеты о своей деятельности и в нарушение устава не проводила съезды в предусмотренные уставом сроки. Однако, по мнению активистов ССБН, истинной причиной ликвидации организации стало обращение членов организации к руководству страны, предмет которого власти сочли нарушением Конституции России. Суд усмотрел в этом обращении один из признаков экстремисткой деятельности, а именно "насильственное изменение основ конституционного строя".

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Примечание:

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Автор: корреспондент "Кавказского узла"

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