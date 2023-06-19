Оставлено в силе решение о ликвидации Совета старейшин балкарского народа

19 июня 2023, 19:16

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Суд в Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение о ликвидации Совета старейшин балкарского народа.

Как писал "Кавказский узел", решение о ликвидации Совета старейшин балкарского народа (ССБН) безосновательно, так как организация соблюдала свой устав, заявили в марте члены совета, пообещав обжаловать решение суда.

9 марта Нальчикский горсуд по иску Минюста ликвидировал общественную организацию "Совет старейшин балкарского народа", решив, что организация не проводила съезды согласно уставу и не вела отчетность о своей работе. Также суд признал призывом к экстремизму высказывание председателя организации Исмаила Сабанчиева, опубликованное в газете "Вестник балкарского народа" в феврале 2022 года. Представитель ответчика на заседание не явился, а повестка, направленная организации, вернулась в суд с отметкой "истек срок хранения", сообщил суд.

Сегодня Верховный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел апелляционную жалобу Совета старейшин балкарского народа на решение Нальчикского горсуда о ликвидации этой общественной организации и оставил решение суда без изменения, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель ССБН.

По мнению членов совета, основной причиной ликвидации организации стало обращение к руководству страны и генпрокурору об образовании нового субъекта России – Республики Балкария.

Текст обращения был направлен на требование выхода Балкарии из состава Кабардино-Балкарской Республики и образования нового субъекта Российской Федерации, что прямо противоречит Конституции России и Конституции КБР, заявил Нальчикский горсуд, который усмотрел в этом обращении признак экстремистской деятельности: насильственное изменение основ конституционного строя.

Представитель ССБН уточнил, что члены совета намерены обжаловать постановление Верховного суда Кабардино-Балкарии в кассационной инстанции.

Напомним, в мае 2010 года Верховный суд Кабардино-Балкарии по иску прокуратуры также вынес решение о ликвидации "Совета старейшин балкарского народа КБР", посчитав его деятельность экстремистской. В июле того же года Верховный суд России отменил это решение.

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