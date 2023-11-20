Три человека умерли от отравления наркотиками в Астрахани

20 ноября 2023, 23:20

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Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после отравления наркотиками, сообщил сегодня Минздрав Астрахани. СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили о смерти трех пациентов после употребления метадона.

Три человека умерли из-за отравления метадоном в Астрахани, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

За четыре дня, с 17 по 20 ноября, в городскую клиническую больницу №3 им. С. М. Кирова Астрахани поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами, сообщил сегодня ранее Минздрав Астраханской области. "На фоне лечения состояние большинства пациентов улучшилось. Два пациента выписаны в удовлетворительном состоянии. На лечении находятся 17 пациентов с отравлениями наркотическими веществами. Из них в тяжелом состоянии - шесть человек, 11 пациентов - средней степени тяжести в общей палате", - сообщило сегодня ведомство в своем Telegram-канале.

Астраханская полиция сообщила, что "в реанимационное отделение были госпитализированы 20 жителей Астрахани с признаками токсического отравления неустановленным веществом". Установлено, что потерпевшие накануне употребляли синтетические наркотики, говорится в Telegram-канале ведомства.



Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотиков (часть 3 статьи 228 УК РФ). "Трое граждан республик Киргизия, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", - указано в сообщении. На видео, приложенном к публикации, один из молодых людей говорит, что работал на стройке в Москве, затем он с приятелями решил заниматься закладками, так как деньги были нужны.

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