Прокуратура потребовала ускорить расследование массовой гибели собак в Волгограде

19 ноября 2023, 14:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи необоснованно затянули расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными после обнаружения массового захоронения собак в Волгограде, указала прокуратура и потребовала ускорить следствие.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года волонтеры обнаружили рядом с питомником в Ворошиловском районе Волгограда массовое захоронение собак с бирками. Могильник может быть опасен для здоровья людей и свидетельствует о жестоком обращении с животными, заявили зоозащитники. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства проверить эту информацию.

Прокуратура Волгоградской области заявила о волоките при расследовании уголовного дела в связи с массовым захоронением собак, сообщает сегодня V1.ru. "Информационное письмо, направленное руководителю СО по Ворошиловскому району СУ СК России по области в связи с допущенной волокитой при расследовании уголовного дела, возбужденного 23 декабря 2021 года по факту обнаружения захоронения животных на прилегающей к МБУ «Северное» территории, рассмотрено. Следователям строго указано на недопустимость нарушений", - цитирует сообщение ведомства издание.

Также прокуратура объявила о проведении дополнительных проверок. "В рамках проведения процессуальной проверки по факту жестокого обращения с животными проводятся дополнительные проверочные мероприятия. Расследование по уголовному делу активизировано. Назначены судебно-почерковедческие экспертизы, дознавателю указано на недопустимость нарушений требований УПК РФ. Заместителю начальника ОУР ОП-5 УМВД России по Волгограду объявлено замечание в устной форме", - процитировало сообщение прокуратуры издание.

В октябре 2021 года областное управление СКР отчиталось, что по результатам проверки выявлен факт подделки договоров на передачу животных физическим лицам, а в действиях сотрудников питомника усматривались признаки жестокого обращения с животными и подделки документов, сообщило 28 октября 2021 года ИА "СоцИнформБюро".

Все материалы в этой части были переданы в отдел полиции №5 волгоградского УМВД, а материалы проверок о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями были выделены в отдельное производство и переданы районному управлению СКР, говорится в публикации.

Управление МВД по Волгоградской области, по состоянию на 14.45 мск 19 ноября, не прокомментировало на своем сайте претензии прокуратуры.

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