Доброволец из Ставропольского края погиб на Украине

19 ноября 2023, 04:41

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Житель Ставропольского края Александр Мягков погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Грачевского муниципального округа Сергей Филичкин. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 210 жителей Ставропольского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 ноября стало известно о гибели на Украине Виктора Черепкова из Апанасенковского района Ставропольского края. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 209 жителей Ставропольского края.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

Глава Грачевского муниципального округа Ставропольского края Сергей Филичкин в своем телеграм-канале сообщил 17 ноября о награждении посмертно орденом мужества местного жителя, добровольца Александра Мягкова.

Подробностей того, как жил Мягков, и обстоятельства его гибели глава округа в сообщении не привел, указав лишь, что погиб он в марте текущего года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 210 бойцов из Ставропольского края. Всего с начала спецоперации власти и силовики к 04.0 мск 19 ноября сообщили о гибели на Украине не менее 2916 бойцов с юга России, в том числе 1430 - из СКФО и 1486 - из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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