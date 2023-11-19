Названа дата начала нового горнолыжного сезона на Эльбрусе

19 ноября 2023, 02:43

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Новый горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" стартует 20 ноября, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По его словам, в этом сезоне откроется третья очередь канатной дороги "Мир - Гарабаши", большая парковка, а также будут запущены автобусы до Поляны Азау.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году горнолыжный сезон на курорте "Эльбрус" начался 19 ноября, на нем была открыта изначально лишь одна трасса: Гарабаши – Мир. 18 декабря 2022 года глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал, что в 2023 году в связи с ростом турпотока на курорте "Эльбрус" будут открыты восемь новых горнолыжных трасс и еще две канатные дороги. Завершился сезон 30 июня, по данным руководства, началась прокладка восьми новых трасс на участке от станции "Мир" до "Кругозора - это дополнительные шесть километров для катания.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил 18 ноября о посещении туристическим объектов курорта "Эльбрус", "который готов к открытию горнолыжного сезона".

По его словам, "при благоприятных погодных условиях" 21 ноября откроется для катания третья очередь канатной дороги "Мир - Гарабаши", расположенная на высотах от 3847 до 3455 метров над уровнем моря. На станциях канатки оборудованы смотровые площадки с фотозонами.

Также Коков сообщил, что вводится в эксплуатацию еще одна большая парковка на 800 мест, будут запущены автобусы до Поляны Азау.

Всего, по данным главы республики, для катания на лыжах на Эльбрусе создано около 17 километров трасс, которые будут открываться по мере изменения погодных условий.

Также Коков анонсировал открытие в 2024 году двух канатных дорог и ввода шести километров трасс для катания.

Также глава Кабардино-Балкарии сообщил, что новый горнолыжный сезон стартует с 20 ноября.

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