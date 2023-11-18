Военнослужащий осужден в Кабардино-Балкарии за уклонение от службы

18 ноября 2023, 12:01

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам лишения свободы условно военнослужащего Ису Мальсагова, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части.

По версии следствия, мобилизованный житель Кабардино-Балкарии Иса Мальсагов самовольно покинул воинскую часть. Через несколько месяцев он явился военный следственный отдел после того, как ему позвонили из военкомата. Мальсагов заявил, что все это время он провел у воспитавшей его тети.

Нальчикский гарнизонный суд признал Ису Мальсагова виновным в незаконном оставлении части и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно, передали 17 ноября "Кавказ. Реалии"*.

В карточке дела на сайте суда отмечается, что в качестве смягчающего обстоятельства суд учел участие Мальсагова в специальной военной операции на Украине.

"Кавказский узел" также писал, что 14 сентября военный суд в Новороссийске приговорил мобилизованного Александра Журавеля к пяти годам и двум месяцам колонии, признав его виновным в самовольном оставлении части. Доводы подсудимого о болезни матери судья счел неубедительными.

Напомним, 24 сентября 2022 года, после объявления мобилизации, в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.

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