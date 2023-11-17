Азербайджанский активист Забидов пожаловался на произвол силовиков

17 ноября 2023, 23:09

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Задержанные в Ярдымлинском районе Азербайджана активист Джалил Забидов и его родственники к вечеру отпущены из полиции. По словам Забидова, силовики предъявили ему претензии в связи с публикациями в соцсетях, хотя формально задержание объяснялось "незаконной уличной торговлей".

Как писал "Кавказский узел", активист Джалил Забидов был задержан сегодня в Ярдымлинском районе Азербайджана вместе с братом и племянником. В МВД задержание Забидова объяснили тем, что он вел "незаконную уличную торговлю".

Забидов вместе с родственниками был задержан в центре города Ярдымлы. "Я иногда выезжаю в центр, где вдоль дороги с машины продаю зелень, овощи. Там торгуют и другие люди. Сегодня утром, когда я подъехал туда с братом, нас задержали. Более того, задержали несовершеннолетних, моего сына и племянника - они приехали с нами в центр, чтобы пойти на подготовительные учебные курсы. Племянник учится в одиннадцатом классе, а мой сын - в девятом. Нас отпустили только ближе к вечеру", - сообщил Забидов корреспонденту "Кавказского узла".

Формально Джалилу Забидову и его брату вменили "незаконную уличную торговлю". "Чтобы это выглядело правдоподобным, они привезли в полицию и некоторых других торговцев, но всех их через пять минут отпустили, а нас продержали почти до вечера. Они составили какой-то протокол, я отказался подписывать его. Я спросил, с каких пор полиция стала задерживать людей за мелкую торговлю, указал им на незаконность задержания несовершеннолетних детей. Потом они сами признали, что причина задержания была другой”, - продолжил Забидов.

По словам активиста, силовики указали, что он "продолжает заниматься политикой" и “"распространять всякие вещи в социальных сетях против государства". "Я им ответил, что в моих постах ничего противозаконного нет, это моя свобода выражения, и никто не может вмешиваться в нее", - добавил он.

Забидов также отметил, что силовики сломали его мобильный телефон. "Они отобрали телефон, когда нас туда завели, а когда возвращали, телефон был сломан", - сказал оппозиционер.

Выйдя из полиции, активист сразу направился в районную прокуратуру, чтобы пожаловаться на произвол силовиков. "В прокуратуре, конечно, стали выгораживать их, упрекнув меня в том, что я сам "виноват", потому что "занимаюсь политической деятельностью", - добавил Забидов.

Раздражение властей, по мнению активиста, могли вызвать по крайней мере три его недавних публикации в Facebook*. За день до задержания он написал пост о самоубийстве ветерана 44-дневной войны в Масаллинском районе, а за два дня до того распространил видеообращение активиста Руслана Иззетли, который критиковал государство за недостатки образовательной политики.

"Он говорил, что в Баку и повсеместно в районах строятся площади флага, в столице построили на сотни миллионов долларов концертный комплекс "Кристалл холл", а лучше бы эти деньги тратили на обучение молодежи в лучших вузах мира. До того я снял видео в местной сельской школе, в котором показал, как в нефтегазовой стране крыша учебного заведения настолько протекает, что дети вынуждены сидеть в классах под зонтами. Видимо, местные власти и силовики считают, что мои посты будоражат население", - заключил Джалил Забидов.

Представители МВД оказались недоступны для комментариев.

Забидов и ранее подвергался задержаниям и арестам. Так, в мае 2022 года Забидов заявил, что силовики применяли физические методы воздействия к нему после задержания, требуя прекратить критику властей. В полиции объяснили задержание тем, что Забидов пытался помешать проведению выпускного экзамена.

Джалил Забидов также был арестован 31 января 2022 года на 25 суток по статье о неподчинении законным требованиям полиции. По мнению активистов, его арест был связан с критикой Забидовым властей Азербайджана в социальных сетях. 7 февраля его освободили из-под стражи в связи с заражением коронавирусом.

В мае 2020 года, Забидов был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".

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