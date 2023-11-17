Активист Джалил Забидов задержан в Азербайджане

17 ноября 2023, 11:49

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В Ярдымлинском районе Азербайджана задержан активист Джалил Забидов. Вместе с ним в полицию увезли также его брата и племянника. В МВД объяснили задержание Забидова осуществлением им «незаконной уличной торговли».

Джалил Забидов был задержан сегодня утром, сообщил его родственник.

«Джалила задержали сегодня утром в центре города Ярдымлы и увезли в полицию. Вместе с ним забрали его брата и сына брата, который направлялся на репетиторские курсы. Очевидно, это связано с критиков Джалила в соцсетях чиновников. Его и ранее задерживали из-за этого», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» близкий родственник Забидова, пожелавший остаться неназванным.

«Джалил Забидов вместе со своим братом были приглашены в полицию в связи с осуществлением им незаконной уличной торговли», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Ленкоранской региональной группы пресс-службы МВД Азербайджана. «После составления административного протокола в соответствии с их правонарушением они будут отпущены», - добавил сотрудник ведомства. Привод племянника Забидова представитель МВД не подтвердил.

Отметим, что Забидов и ранее подвергался задержаниям и арестам.

В частности, в мае 2022 года Забидов был задержан, по его словам, силовики применяли физические методы воздействия, требуя прекратить критику властей. В полиции объяснили задержание тем, что Забидов пытался помешать проведению выпускного экзамена.

Джалил Забидов также был задержан 31 января 2022 года в Ярдымлинском районе и в тот же день местным судом арестован на 25 суток по статье о неподчинении законным требованиям полиции. По мнению активистов, его арест был связан с критикой Забидовым властей Азербайджана в социальных сетях. 7 февраля его освободили из-под стражи в связи с заражением коронавирусом. Ранее он был задержан 7 июля 2021 года. Представитель движения "Демократия-1918" предположила, что его преследуют за критические публикации в соцсетях, участие в кампании под хештегом #протестую против социальной несправедливости, коррупции и произвола. В мае 2020 года, Забидов был приговорен к пяти месяцам лишения свободы по обвинению в хулиганстве. Активисты тогда сочли, что его преследование связано с протестами против фальсификации на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане.

Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".



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