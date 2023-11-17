17 ноября 2023, 20:27

Три бойца из Северной Осетии убиты на Украине

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Ацамаз Цгоев, Чермен Елоев и Сергей Дзарахохов погибли на Украине, сообщил сегодня глава Северной Осетии. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 230 военных из республики.

Как писал "Кавказский узел", Хусейн Хамурзаев стал 227-м уроженцем Северной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

В Алагирской школе № 5 сегодня открыли мемориальные доски выпускникам, погибшим в зоне специальной военной операции, сообщил сегодня глава Северной Осетии Сергей Меняйло. 

В числе погибших - Ацамаз Цгоев, Чермен Елоев и Сергей Дзарахохов, они посмертно представлены к ордену Мужества, говорится в сообщении в Telegram-канале главы республики.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 230 бойцов из Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Пять военных из Краснодарского края убиты на Украине", "Власти сообщили о гибели на Украине военного из Дагестана", "Четверо жителей Ставрополья убиты в ходе СВО".

Автор: "Кавказский узел"

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