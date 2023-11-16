Пожар произошел в воинской части под Волгоградом

16 ноября 2023, 09:17

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На территории воинской части около поселка Котлубань в Городищенском районе произошло возгорание. Местные жители рассказали о взрывах перед пожаром.

По данным губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, власти выясняют причины пожара на территории воинской части, который произошел сегодня ночью.

"На территории одной из воинских частей около поселка Котлубань произошло возгорание. Пожар был оперативно локализован и потушен силами противопожарной службы региона, МЧС и Минобороны. Пострадавших и повреждений гражданских объектов нет", – написал он сегодня в своем телеграм-канале.

Жители Котлубани перед пожаром на территории воинской части сообщали о взрывах, отметил телеграм-канал Astra. Его администратор также опубликовал видео, на котором виден дым от крупного пожара, а также показано несколько взрывов. Действие происходит в темное время суток.

"Кавказский узел" также писал, что 7 сентября Андрей Бочаров отчитался, что военные сбили беспилотник в Волгоградской области, и что жертв и разрушений нет.

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