Беспилотник сбит в Волгоградской области

07 сентября 2023, 17:05

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные сбили беспилотник в Волгоградской области, жертв и разрушений нет, сообщил сегодня губернатор Андрей Бочаров.

"Кавказский узел" писал, что губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 31 декабря 2022 года ввел запрет на использование беспилотников после того как в поле на территории Руднянского района обнаружены упавшие с неба металлические обломки неустановленного объекта.

О падении беспилотника на территории Волгоградской области сообщил сегодня губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводятся его слова в Telegram-канале администрации Волгоградской области.

Около двух часов ночи "громкий хлопок" услышали жители сел Котлубань и Самофаловка Городищенского района области, сообщило сегодня издание V1.

Как следует из данных сервиса "Яндекс.Карты" село Самофаловка расположено в 27 километрах от Волгограда.

7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.