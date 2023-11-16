Два гида осуждены в Кабардино-Балкарии за обморожение туриста

16 ноября 2023, 07:28

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Суд в Зольском районе Кабардино-Балкарии приговорил двоих местных жителей, организовавших восхождение на Эльбрус, к одному году и шести месяцам лишения свободы условно за полученное туристом обморожение.

По версии следствия, два жителя Зольского района Кабардино-Балкарии через интернет собрали группу альпинистов из семи человек и за вознаграждение совершили с ними восхождение на вершину Эльбруса. Из-за нарушения правил безопасности один из туристов получил обморожение конечности.

Зольский районный суд признал обоих жителей республики виновными в оказании услуг, не отвечающих правилам безопасности и приговорил каждого к одному году и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком один год, сообщила 15 ноября на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

Комментариев от гидов или их представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что на Эльбрусе регулярно происходят различные инциденты с туристами. Наиболее резонансный случай произошел 23 мая 2022 года, когда группа из 25 спасателей и четырех туристов пропала на Эльбрусе. Пять человек умерли. Организатор восхождения, петербургский бизнесмен Денис Алимов был задержан. Он написал явку с повинной и дал признательные показания.

Эльбрус — это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Кавказского узла" "Эльбрус — патриарх Кавказских гор".

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