Студенты-сироты в Волгограде пожаловались на нарушение руководством вуза их прав

15 ноября 2023, 09:51

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Проживающие в общежитии волгоградского филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета студенты-сироты пожаловались, что администрация вуза требует, чтобы они платили за коммунальные услуги. Общественная организация "Объединение по защите прав детей-сирот" заявила, что это требование незаконное, и обратилась с жалобой в Следком и прокуратуру.

Студенты Волгоградского филиала Московского государственного гуманитарно-экономического университета (МГГЭУ), проживающие в общежитии университета, обратились в РОО "Объединение по защите прав детей-сирот" с жалобой, что администрация учебного заведения необоснованно обязала их оплачивать жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

По мнению председателя "Объединения по защите прав детей-сирот" Эльдара Физиева со студентов-сирот не должны взимать оплату за ЖКУ. Он обратился в Следком и прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации, отметила общественная организация 14 ноября на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Решение о том, чтобы взимать со студентов-сирот плату за ЖКУ было принято администрацией университета еще в феврале, отметил "Блокнот Волгоград". "Право студентов-сирот на бесплатное проживание в общежитиях закреплено в федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", – привело 14 ноября издание слова Физиева.

У Волгоградского филиала МГГЭУ право взимать со студентов-сирот плату за ЖКУ было всегда, но до недавнего времени им не пользовались, заявила директор учебного заведения Елена Попова. При этом она не уточнила, какие именно законы или прочие нормативные документы дают это право.

"Кавказский узел" также писал, что ранее сироты из Волгоградской области неоднократно жаловались на нарушение своих жилищных прав. Так, 4 ноября волгоградка Кристина Гаврилина, которая является сиротой, пожаловалась, что власти отказываются обеспечивать ее положенным по закону жильем, несмотря на то, что их обязал это сделать суд.

29 января жительница Волгограда Юлия Никифорова, которая также является сиротой, пожаловалась, что чиновники на протяжении пяти лет отказываются исполнять решение суда, который постановил обеспечить ее положенным по закону жильем.

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