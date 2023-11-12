Арестованы задержанные грузинскими силовиками иностранцы

12 ноября 2023, 16:49

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Суд в Тбилиси отправил под арест гражданина Азербайджана и гражданина России, задержанных Службой госбезопасности по подозрению в незаконной перевозке мигрантов и хранении взрывных устройств.

Как писал "Кавказский узел", силовики во время спецоперации в Тбилиси задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов и хранении взрывных устройств, сообщила 11 ноября Служба госбезопасности Грузии. У задержанных изъяты электронные носители информации, военное снаряжение, маски для лица, электрошокеры, поддельные удостоверения граждан иностранного государства, самодельные взрывные устройства и флаги с символикой "Исламского государства"*.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств".

Тбилисский горсуд постановил заключить под стражу двух иностранных граждан, задержанных Службой госбезопасности, сообщает сегодня телеканал "Мтавари архи".

По словам прокурора, суд согласился с позицией обвинения о том, что иначе задержанные могли скрыться от следствия. "Что касается фактических обстоятельств, то расследование ведется по нескольким статьям, включая незаконный въезд мигрантов в Грузию и незаконное приобретение и хранение взрывных устройств и боеприпасов", - приводятся слова прокурора в публикации на сайте телеканала.

Один из двух задержанных является гражданином Азербайджана, а другой - гражданином России, сообщает сегодня азербайджанское агентство АПА со ссылкой на своего корреспондента в Тбилиси.

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