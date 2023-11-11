Два человека задержаны в ходе спецоперации грузинских силовиков

11 ноября 2023, 13:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики во время спецоперации в Тбилиси задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов и хранении взрывных устройств, отчиталась Служба госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в Тбилиси задержаны шесть человек, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*. По версии силовиков, они планировали теракты в различных странах.

Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности задержали двух иностранных граждан в рамках расследования незаконного пересечения мигрантами государственной границы, передал телеканал "Мтавари архи".

По данным СГБ, контртеррористический центр провел спецоперацию в двух локациях в Тбилиси. Изъяты различные электронные носители информации, военное снаряжение, маски для лица, электрошокеры, поддельные удостоверения личности граждан иностранного государства, самодельные взрывные устройства и флаги с символикой «Исламского государства».

"Контртеррористическим центром активно проводятся следственно-оперативные мероприятия, как с целью выявления характера участия в деятельности "Исламского государства", так и с целью разоблачения других лиц, причастных к преступлению", - процитировал сообщение ведомства телеканал, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно сообщению СГБ, уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", сообщает сегодня ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.