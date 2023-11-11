11 ноября 2023, 13:46

Два человека задержаны в ходе спецоперации грузинских силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики во время спецоперации в Тбилиси задержали двух иностранных граждан, подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов и хранении взрывных устройств, отчиталась Служба госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", 17 мая Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в Тбилиси задержаны шесть человек, связанных с террористической организацией "Исламское государство"*. По версии силовиков, они планировали теракты в различных странах.

Сотрудники контртеррористического центра Службы госбезопасности задержали двух иностранных граждан в рамках расследования незаконного пересечения мигрантами государственной границы, передал телеканал "Мтавари архи".

По данным СГБ, контртеррористический центр провел спецоперацию в двух локациях в Тбилиси. Изъяты различные электронные носители информации, военное снаряжение, маски для лица, электрошокеры, поддельные удостоверения личности граждан иностранного государства, самодельные взрывные устройства и флаги с символикой «Исламского государства».

"Контртеррористическим центром активно проводятся следственно-оперативные мероприятия, как с целью выявления характера участия в деятельности "Исламского государства", так и с целью разоблачения других лиц, причастных к преступлению", - процитировал сообщение ведомства телеканал, эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно сообщению СГБ, уголовное дело возбуждено по статьям "Незаконная перевозка мигрантов через государственную границу Грузии или создание им соответствующих условий для незаконного пребывания" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", сообщает сегодня ТАСС.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Выходцы с Южного Кавказа задержаны в Подмосковье по подозрению в причастности к террористам", "Пятеро жителей Панкиси отправлены под арест по делу о терроризме", "Уроженец Дагестана получил 11 лет колонии за участие в "ИГ"*".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 ноября 2023, 14:40

11 ноября 2023, 12:58

11 ноября 2023, 12:04

  • Владимир Атаманчук обвинен в клевете

    Следствие закрыло дело о дискредитации вооруженных сил в отношении сочинского активиста Владимира Атаманчука, но возбудило против него уголовное дело о клевете. Активист отказался признать вину.

11 ноября 2023, 11:14

11 ноября 2023, 10:21

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи