Бывший сотрудник колонии в Кабардино-Балкарии осужден за подготовку убийства коллеги

11 ноября 2023, 03:53

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К девяти годам лишения свободы приговорил суд в Кабардино-Балкарии бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в подготовке заказного убийства коллеги.

По данным следствия, мужчина работал начальником филиала больница медико-санитарной части одной из республиканских колоний.

В июле 2022 года он запланировал убийство одного из своих коллег, к которому испытывал личную неприязнь. Для этого он предложил одному из осужденных колонии организовать убийство через третьих лиц. В благодарность он обещал помочь осужденному освободиться из колонии, говорится в сообщении, опубликованном 10 ноября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Осужденный, которому бывший работник колонии передал фотографию коллеги, сообщил место жительства и выбрал способ убийства, не захотел принимать в этом участие. Он обратился в правоохранительные органы.

Бывший сотрудник колонии признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 30 - части 3 статьи 33 - пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). Он приговорен к лишению свободы сроком девять лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 ноября начальник отдела безопасности колонии в Кабардино-Балкарии был заподозрен в избиении заключенного после конфликта.

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