11 ноября 2023, 03:53

Бывший сотрудник колонии в Кабардино-Балкарии осужден за подготовку убийства коллеги

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К девяти годам лишения свободы приговорил суд в Кабардино-Балкарии бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в подготовке заказного убийства коллеги.

По данным следствия, мужчина работал начальником филиала больница медико-санитарной части одной из республиканских колоний.

В июле 2022 года он запланировал убийство одного из своих коллег, к которому испытывал личную неприязнь. Для этого он предложил одному из осужденных колонии организовать убийство через третьих лиц. В благодарность он обещал помочь осужденному освободиться из колонии, говорится в сообщении, опубликованном 10 ноября на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарии.

Осужденный, которому бывший работник колонии передал фотографию коллеги, сообщил место жительства и выбрал способ убийства, не захотел принимать в этом участие. Он обратился в правоохранительные органы.

Бывший сотрудник колонии признан виновным в совершении преступления по части 1 статьи 30 - части 3 статьи 33 - пункт "з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на организацию убийства по найму). Он приговорен к лишению свободы сроком девять лет.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 ноября начальник отдела безопасности колонии в Кабардино-Балкарии был заподозрен в избиении заключенного после конфликта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два силовика из Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в насилии", "Потерпевшие отказались обжаловать приговор силовику из Прохладного", "Нальчикские силовики получили условные сроки по делу о пытках".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

11 ноября 2023, 02:54

11 ноября 2023, 01:55

  • Защита обжаловала арест члена колхоза имени Петровых в кассационном суде

    Член колхоза имени Петровых Леонид Гордиенко с сентября находится в СИЗО по обвинению в коммерческом подкупе жителей станицы Екатериноградской. По мнению обвинения, он раздал станичникам комбикорм в обмен на доверенности на право голосовать от их имени на собрании колхоза. Защита, оспорившая меру пресечения в кассационном суде, утверждает, что раздача комбикорма и выдача доверенностей не связаны друг с другом, и оснований для нахождения в СИЗО Гордиенко нет.

11 ноября 2023, 00:56

10 ноября 2023, 23:57

  • Противостояние в каньоне Балди привлекло внимание спецдокладчика ООН по правам человека

    Местных жителей перестали пропускать в каньон Балди после того, как они выступили против его передачи в частные руки, сообщил один из местных активистов. На ситуацию в каньоне Балди обратила внимание спецдокладчик ООН по правам человека Мэри Лоулор, которая призвала власти инициировать диалог по каньону с участием всех заинтересованных сторон, в том числе подвергавшихся нападениям активистов и правозащитников.

10 ноября 2023, 22:58

  • Махачкалинцы связали с позицией властей отсутствие массовых пропалестинских акций

    Одиночные акции в поддержку Палестины помогают информировать жителей Дагестана о ситуации в Палестине, однако не отражают реальный масштаб поддержки палестинцев в республике, считают жители Махачкалы. Журналист Идрис Юсупов, который с 6 ноября проводит одиночные пикеты отметил, что власти никак не отреагировали на его призыв провести организованные акции по этому поводу.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи