Сотрудник колонии в Кабардино-Балкарии заподозрен в избиении заключенного

07 ноября 2023, 23:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начальник отдела безопасности колонии в Кабардино-Балкарии заподозрен в избиении заключенного после конфликта, сообщило сегодня следствие.

В Чегемском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника исправительного учреждения, подозреваемого в превышении полномочий , сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, начальник отдела безопасности исправительной колонии №1 Управления ФСИН по Кабардино-Балкарии, в ходе конфликта с осужденным 9 октября нанес ему многочисленные удары руками и ногами в различные участки туловища и головы, причинив телесные повреждения в виде гематом и ссадин. Уголовное дело возбуждено по совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, совершенное с применением насилия (часть 3 статьи 286 УК РФ), говорится в сообщении Telegram-канале ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что Нальчикский горсуд обязал трех осужденных полицейских выплатить заявлявшим о пытках Александру Князеву и Валерию Левдику 150 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. Потерпевшие не согласны с размером компенсации, сообщил Князев.

30 августа 2022 года Нальчикский горсуд назначил по три года условного срока трем сотрудникам полиции Нальчика (Азамату Аккаеву, Бейсултану Кертову и Тимуру Кетову) по делу о пытках Князева и Левдика. При этом судья переквалифицировал действия силовиков с третьей части статьи 286 (превышение полномочий с применением насилия), по которой грозило до 10 лет колонии, на более мягкую первую часть. Сумму гражданского иска суд снизил с пяти миллионов рублей до 100 тысяч в пользу каждого из потерпевших.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.