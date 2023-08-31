Два силовика из Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в насилии

31 августа 2023, 19:54

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два сотрудника дорожно-патрульной службы задержаны по делу о превышении полномочий. Они потребовали от жителя Нальчика признаться в обороте наркотиков, а когда тот отказался, применили силу, предположило следствие.

Командир специализированного взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы и инспектор этого подразделения подозреваются в превышении полномочий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 7 июля полицейские подъехали на патрульной машине к одному из домов в Нальчике и, увидев мужчину, потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, а также вывернуть карманы и признаться в сбыте наркотических средств. Когда он отказался, его повалили на землю и удерживали, требуя дать признательные показания, сообщило ведомство, отметив, что у силовиков не было оснований подозревать потерпевшего в преступлении и применять физическую силу.

Подозреваемые задержаны. "Следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что 30 августа 2022 года Нальчикский горсуд назначил по три года условного срока трем сотрудникам полиции Нальчика по делу о пытках Александра Князева и Валерия Левдика. При этом судья переквалифицировал действия силовиков с третьей части статьи 286 (превышение полномочий с применением насилия), по которой грозило до 10 лет колонии, на более мягкую первую часть. Нальчикский горсуд обязал трех осужденных полицейских выплатить Князеву и Левдику 150 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в управление МВД. Там обоих задержанных избивали, требуя признаться в причастности к краже, которую они отрицали. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против мужчин возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.