31 августа 2023, 19:54

Два силовика из Кабардино-Балкарии задержаны по подозрению в насилии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два сотрудника дорожно-патрульной службы задержаны по делу о превышении полномочий. Они потребовали от жителя Нальчика признаться в обороте наркотиков, а когда тот отказался, применили силу, предположило следствие.

Командир специализированного взвода отдельного батальона дорожно-патрульной службы и инспектор этого подразделения подозреваются в превышении полномочий (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление Следкома России по Кабардино-Балкарии.

По версии следствия, 7 июля полицейские подъехали на патрульной машине к одному из домов в Нальчике и, увидев мужчину, потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, а также вывернуть карманы и признаться в сбыте наркотических средств. Когда он отказался, его повалили на землю и удерживали, требуя дать признательные показания, сообщило ведомство, отметив, что у силовиков не было оснований подозревать потерпевшего в преступлении и применять физическую силу. 

Подозреваемые задержаны. "Следствие ходатайствовало перед судом об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении на сайте ведомства. 

"Кавказский узел" также писал, что 30 августа 2022 года Нальчикский горсуд назначил по три года условного срока трем сотрудникам полиции Нальчика по делу о пытках Александра Князева и Валерия Левдика. При этом судья переквалифицировал действия силовиков с третьей части статьи 286 (превышение полномочий с применением насилия), по которой грозило до 10 лет колонии, на более мягкую первую часть. Нальчикский горсуд обязал трех осужденных полицейских выплатить Князеву и Левдику 150 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно.

Согласно обвинительному заключению, трое полицейских 28 октября 2016 года доставили Князева и Левдика в управление МВД. Там обоих задержанных избивали, требуя признаться в причастности к краже, которую они отрицали. Судмедэксперты подтвердили наличие травм у Князева и Левдика. На основе выбитых признаний против мужчин возбудили уголовное дело, каждого из них впоследствии приговорили к условному сроку.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Потерпевшие отказались обжаловать приговор силовику из Прохладного", "Начальник уголовного розыска из Кабардино‑Балкарии осужден за фальсификацию дела", "Активистка из Нальчика пожаловалась на принудительную дактилоскопию в аэропорту".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

31 августа 2023, 19:09

31 августа 2023, 18:24

  • Обращения в поддержку Арсланбекова оставлены без реакции

    Чиновники и правоохранительные органы не отреагировали на обращения с просьбой прекратить уголовное дело в отношении тренера из Буйнакска Тимура Арсланбекова о нападении на силовика, рассказал сам Арсланбеков. Защита неоднократно обжаловала отказы расследовать избиение Арсланбекова силовиками, но так и не добилась возбуждения уголовного дела, сообщил адвокат.

31 августа 2023, 17:39

31 августа 2023, 16:55

31 августа 2023, 16:12

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи